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РЖД не выявили серьезных уязвимостей при проверке после взлома портала поезда "Сапсан"

Никакие персональные данные в системе не хранятся, отметил директор компании по информационным технологиям Евгений Чаркин
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© АГН "Москва"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" провели проверку после взлома мультимедийной системы поезда "Сапсан" одним из пассажиров, критических уязвимостей не обнаружено. Об этом журналистам в кулуарах выставки "Транспортная неделя" сообщил директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

"Есть результаты [проверки]. Во-первых никакие данные персональные [в системе] не хранятся <...> Почему удалось взломать? Наверное, потому, что злоумышленник. Там уязвимостей, которые бы влияли на утечку каких-то критических данных, нет", - сказал он.

По словам Чаркина, мультимедийный портал "Сапсанов" не нуждается в доработке.

"Что есть защищенная система? Защищенная система - это та система, взлом которой стоит дороже, чем ценность информации, которая там есть. Вот и все", - заключил топ-менеджер.

Ранее пользователь портала Habr сообщил о том, что, находясь в "Сапсане", взломал внутреннюю систему поезда и получил доступ к данным пассажиров.

Пользователь утверждает, что несколько лет назад уже обращался в РЖД с уязвимостью, которую тогда поправили. Он призвал компанию и на этот раз исправить уязвимости внутреннего портала "Сапсана".

РЖД после инцидента сообщали, что личные данные пассажиров в системе "Сапсанов" не хранятся.

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