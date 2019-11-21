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В Минкомсвязи прокомментировали критику Дурова в адрес WhatsApp

По словам замглавы ведомства Алексея Волина, это связано с обострившейся конкуренцией между мессенджерами
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Критика создателем Telegram Павлом Дуровым приложения WhatsApp связана с обострившейся конкуренцией между мессенджерами. Такое мнение выразил в четверг ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он [конкурент] отъел у обвиняющего серьезную долю рынка", - сказал он.

В среду Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

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