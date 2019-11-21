В Минкомсвязи прокомментировали критику Дурова в адрес WhatsApp

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Критика создателем Telegram Павлом Дуровым приложения WhatsApp связана с обострившейся конкуренцией между мессенджерами. Такое мнение выразил в четверг ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он [конкурент] отъел у обвиняющего серьезную долю рынка", - сказал он.

В среду Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.