Медведев призвал решить проблему с накопленными долгами потребителей услуг ЖКХ

"Есть еще одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы, - сказал Медведев на заседании правительства. - Это по-прежнему очень большая сумма, свыше 175 млрд рублей. Здесь главная причина - накопленные долги потребителей, нужно с этим разбираться".

Премьер-министр призвал организовать работу с долгами потребителей в рамках решений, которые принимает правительство. При этом он констатировал, что объем долгов в текущем году, хоть и незначительно, но снизился.