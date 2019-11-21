Путин заявил, что от работы ФНС зависит решение многих вопросов строительства государства

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России - это структура, от работы которой во многом зависит бюджет, она создает условия для решения различных вопросов, в том числе в социальной сфере, в области обороны, безопасности и строительства государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ФНС России Михаилом Мишустиным.

"Это такая структура, на результатах которой строится весь бюджет, его самая большая, значительная часть, а значит, и создаются условия для решения социальных вопросов, вопросов в области обороны, безопасности, строительства государства, - отметил Путин. - Так что важность вашей структуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить, мы этого и не будем делать".

Президент также поздравил руководителя ведомства и всех сотрудников ФНС с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов.