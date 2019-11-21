{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин заявил, что от работы ФНС зависит решение многих вопросов строительства государства

Также президент поздравил руководителя ведомства и всех сотрудников службы с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России - это структура, от работы которой во многом зависит бюджет, она создает условия для решения различных вопросов, в том числе в социальной сфере, в области обороны, безопасности и строительства государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ФНС России Михаилом Мишустиным.

"Это такая структура, на результатах которой строится весь бюджет, его самая большая, значительная часть, а значит, и создаются условия для решения социальных вопросов, вопросов в области обороны, безопасности, строительства государства, - отметил Путин. - Так что важность вашей структуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить, мы этого и не будем делать".

Президент также поздравил руководителя ведомства и всех сотрудников ФНС с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Россия и Малайзия рассчитывают на дальнейший рост товарооборота
За первые девять месяцев 2019 года товарооборот вырос на 10%, отметил глава российского МИД Сергей Лавров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС