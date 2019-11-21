Кабмин утвердил порядок использования жаберных сетей на Севере и Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило порядок оборота и применения жаберных сетей (одностенных сетей, за которые рыбы цепляются жабрами) в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева. Постановление разработано и подписано в рамках закона о любительском рыболовстве, согласно которому оборот жаберных сетей на территории России запрещен, за исключением районов Севера, Сибири и дальнего Востока.

"Согласно принятому положению, использование жаберных сетей разрешается при осуществлении любительского рыболовства в обозначенных районах для удовлетворения личных потребностей вне рыболовных участков гражданам России только учтенными и маркированными сетными орудиями лова, в соответствии с законом о любительском рыболовстве", - говорится в сообщении пресс-службы Гордеева.

Кроме того, использование таких сетей разрешено на участках для любительского рыболовства при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского рыболовства) гражданам России только учтенными и маркированными сетными орудиями лова, а также гражданам, получившим такие сети во временное владение и пользование от лица, которому предоставлен рыболовный участок.

При этом рыбакам-любителям запрещается применять жаберные сети без удостоверяющего личность документа, оставлять установленные на водном объекте жаберные сети, передавать их другому лицу, за исключением предоставления орудия лова на временное пользование от лица, которому предоставлен рыболовный участок.

Под районами Севера, Сибири и Дальнего Востока понимаются сухопутная территория и внутренние воды России в границах Республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Еврейской автономной областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также прилегающие к границам указанных субъектов внутренние морские воды и территориальное море РФ.

Осуществлять реализацию указанных полномочий, предусмотренных постановлением, будет Федеральное агентство по рыболовству.