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Мишустин пообещал Путину, что ФНС перевыполнит план 2019 года по сбору налогов

По словам, главы службы за 10 месяцев в консолидированный бюджет было перечислено 18,9 трлн рублей
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем сбора налоговых платежей по итогам 2019 года будет выше планового уровня. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о результатах деятельности налоговых органов в текущем году.

"Владимир Владимирович, стараемся сделать так, чтобы было чуть-чуть выше плана. На сегодняшний день есть небольшой резерв. Надеюсь, что мы его исполним", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос Путина о том, выполнит ли налоговая служба планы по сбору налогов.

По его словам, за 10 месяцев 2019 года ФНС перечислила в консолидированный бюджет 18,9 трлн рублей, что на 7,9% выше соответствующего периода 2018 года, а в федеральный бюджет - 10,5 трлн рублей, что примерно на 7,1% больше.

"Рост поступлений продолжается, несмотря на то, что снижается цена на нефть - на 8,6% за соответствующий налоговый период. И, соответственно, идет замедление поступлений налога на добычу полезных ископаемых в связи с налоговым маневром. И, конечно, здесь играет роль еще то, что мы возмещаем возвратный акциз - примерно 347 млрд рублей возмещено было за этот период в соответствии с динамикой соответствующих цен на нефтепродукты", - сообщил Мишустин.

Он отметил, что основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы. По его словам, поступления от налога на добавленную стоимость выросли на 16,7%. "Это 3,5 трлн рублей поступлений, что на 0,5 трлн руб. больше соответствующего периода прошлого года. При этом повышение ставки НДС не привело к ускорению инфляции. Это важно. Многие говорили, что эта ситуация будет разгонять инфляцию, этого не случилось", - заметил глава ФНС.

"Прежде всего, хочу поздравить вас и всех ваших сотрудников с праздником - с Днем работника налоговых органов. Это такая структура, на результатах которой строится весь бюджет, его самая большая, значительная часть, а значит, и создаются условия для решения социальных вопросов, вопросов в области обороны, безопасности, строительства государства. Так что важность вашей структуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить, мы этого и не будем делать", - сказал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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