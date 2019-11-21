ФНС оценивает поступления в бюджет от "налога на Google" за три года в 82 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России рассчитывает, что поступления в бюджет от "налога на Google", который иностранные компании платят с электронных услуг, за три года составят около 82 млрд рублей, сообщил на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ФНС Михаил Мишустин.

"Хотел бы два слова сказать о таком важном налоге, его еще прозвали "налог на Google". На самом деле, это налог на электронные услуги, которые оказывают нам в том числе иностранные производители программного обеспечения в РФ. У нас практически есть очень хорошие цифры, результат за эти почти три года, когда он вступил в свое действие в России", - сказал глава ФНС.

По его словам, поступления составят около 82 млрд рублей. "Это примерно на $1,4 млрд при наших минимальных вложениях, то есть в инфраструктуру, в разработку программного обеспечения у нас было вложено примерно несколько десятков миллионов рублей", - уточнил Мишустин

Он напомнил, что на первом этапе все иностранные производители программного обеспечения, оказывающие услуги физическим лицам в России, должны были платить НДС на электронные услуги, чтобы выровнять условия с российскими компаниями, которые также производят эти услуги. А с 1 января 2019 года они обязаны вставать на налоговый учет и в том числе платить НДС самостоятельно в отношениях с юридическими лицами.

"Что здесь очень важно - это в первую очередь такая сервисная модель администрирования, которая позволила нашим зарубежным компаниям абсолютно просто и прозрачно видеть те объемы услуг, которые они оказывают в цифровой экономике", - заключил Мишустин.

Рост налогов

Позднее, выступая на коллегии ФНС, глава ведомства сообщил, что в 2019 году компании, обязанные уплачивать "налог на Google", задекларировали сумму в 47,5 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в 2017 году.

"В 2019 году сумма задекларированного НДС относительно 2017 года выросла более чем в пять раз - с 9,4 млрд до 47,5 млрд рублей. Итого почти за неполные три года поступления от иностранных организаций составят около 82 млрд рублей, или $1,4 млрд", - отметил Мишустин.

"Со стороны налоговой службы мы создали все условия, создали мобильное приложение на английском языке. И в этом смысле, учитывая, что не у всех были представительства в России, НДС-офис, наше решение помогло завести личные кабинеты на сайте налоговой службы. В Межрегиональной инспекции крупнейших налогоплательщиков №7 (в том числе администрирует иностранные компании, оказывающие электронные услуги российский физлицам - прим. ТАСС) на учете стоит 2,072 тыс. иностранных организаций", - сказал глава ФНС.

По его данным, 70% поступлений приходится на такие компании, как Google, Apple, Microsoft, Facebook, Sony, Booking.com, Amadeus, Bloomberg и другие.