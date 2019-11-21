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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

Доходы в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, 21,246 трлн рублей в 2021 году и 22,058 трлн рублей в 2022 году
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Согласно закону, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей.

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Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти - до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году - $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Предельный объем Фонда развития на 2020 год - 585 млрд руб., на 2021 год - 585 млрд руб. и на 2022 год - 585 млрд руб. Фонд развития формируется начиная с 2019 года, предусмотрено, что средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты - на них будет выделено около 7 трлн рублей. При этом финансирование нацпроектов будет ежегодно расти - с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

Реализация госпрограмм

В части государственных программ РФ (всего 44 программы) предусмотрено выделение, в частности, по госпрограмме "Развитие здравоохранения" - 847,5 млрд руб. в 2020 году, 787,6 млрд руб. в 2021 году, 788,1 млрд руб. в 2022 году. По госпрограмме "Развитие образования" - 214,1 млрд руб. в 2020 году, 220,3 млрд руб. в 2021 году, 172,8 млрд руб. в 2022 году. По госпрограмме "Социальная поддержка граждан" - 1,465 трлн руб. в 2020 году, 1,511 трлн руб. в 2021 году, 1,55 трлн руб. в 2022 году. По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия - 283,6 млрд руб. в 2020 году, 291,2 млрд руб. в 2021 году, 327,3 млрд руб. в 2022 году; по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" - 102,7 млрд руб. в 2020 году, 84,6 млрд руб. в 2021 году, 91,4 млрд руб. в 2022 году.

На реализацию 20 федеральных целевых программ (ФЦП) направляется в 2020 году - 372,3 млрд руб., в 2021 году - 277,3 млрд руб., в 2022 году - 278,2 млрд руб. Все данные по госпрограммам и ФЦП были откорректированы ко второму чтению.

Межбюджетные трансферты

Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2020 году - 2,552 трлн руб., в 2021 году - 2,566 трлн руб., в 2022 году - 2,482 трлн руб. Речь идет, в том числе, о дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: в 2020 году - 717,9 млрд руб., в 2021 году - 730,8 млрд руб., в 2022 году - 743,5 млрд руб., субсидии на реализацию программы "Земский доктор": по 6,6 млрд рублей ежегодно в 2020-2022 годах, субсидии на реализацию программы "Земский учитель": в 2020 году - 1,7 млрд руб., в 2021 году - 1,2 млрд руб., в 2022 году - 1,2 млрд руб. Данные по межбюджетным трансфертам скорректированы с учетом поправок ко второму чтению.

Предусматриваются бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) из федерального бюджета: в 2020 году - 0,97 млрд руб. (14,7 млн долларов), в 2021 году - 2,1 млрд руб. (31,7 млн долларов). Эти средства планируется направить на строительство и эксплуатацию части транспортного коридора, соединяющего автомобильные дороги федерального значения М-5 "Урал" и М-7 "Волга". Предоставление бюджетных кредитов за счет средств целевых иностранных кредитов в 2022 году не планируется.

Правительство РФ вправе в 2020 году принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев РФПИ в случае снижения объема денежных средств, составляющих чистые активы фонда, ниже 30 млрд руб. Также правительство РФ в 2020 году будет вправе направить в уставный капитал ОАО "РЖД" до 20 млрд руб. (при поступлении в федеральный бюджет в соответствующем объеме субсидии из бюджета г. Москвы для реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов).

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению было принято 611 поправок. В рамках реализации мероприятий нацпроектов перераспределяется 94 млрд в 2020 году, 112 млрд рублей в 2021 году, 98,7 млрд рублей в 2022 году, отмечал ранее глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, впервые в истории бюджетного процесса на 2020 год в приложениях содержится распределение 203 трансфертов, или 94% всех трансфертов. Как подчеркнул Макаров, многие задачи, поставленные в первом чтении бюджета, были решены. В частности, на доведение уровня софинансирования по десяти субъектам с низким уровнем социально-экономического развития до 99% со стороны федерального центра выделены дополнительные средства.

Была также принята поправка, позволяющая субъектам РФ направлять на реализацию инвестиционных проектов до 5% суммы долга по бюджетным кредитам, что будет засчитываться в уплату их задолженности. Если инвестпроекты не будут реализованы, регионам придется компенсировать направленные на них средства.

Предусматриваются также ассигнования на создание и оснащение физкультурно-оздоровительных комплексов в 2020 году - 2 млрд руб., на совершенствование системы пунктов пропуска, создание благоприятных условий для перемещения через госграницу грузов и пересечения ее физлицами в 2020 году - 3,9 млрд руб., в 2021 году - 3 млрд руб., в 2022 году - 2 млрд руб. Взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" в 2020 году - 1,3 млрд руб.

В 2020 году ПАО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" будет вправе использовать для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов средства неиспользованных имущественных взносов РФ в эту компанию, предоставленные в рамках федерального бюджете на 2019 год.

Также была одобрена поправка о докапитализации Российской венчурной компании в 2020-2022 годах по 1,5 млрд рублей в год для создания и финансирования венчурного фонда, целью которого станут проекты в фармацевтике. На субсидии производителям сельхозтехники будет направлено 7 млрд рублей в 2020 году и по 2 млрд в 2021-2022 годах. Средства на господдержку российских организаций самолетостроения будут увеличены на 4 млрд рублей.

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