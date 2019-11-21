МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" заработает в середине 2020 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"В середине следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод "Северный поток - 2".

Козак не уточнил, в каком месяце это может произойти.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал журналистам, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.