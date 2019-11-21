Козак: Россия сделала все для урегулирования газового спора с Украиной

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия предприняла все меры для решения газовых вопросов с Украиной. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Россия против любых газовых войн, - сказал он. - Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого".

Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе. Отвечая на вопрос о рассматриваемых датах для проведения трехсторонних консультаций по газу, Козак сказал: "Пока это переговоры".

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Украина в свою очередь имеет обязательства по внедрению европейского энергетического законодательства до конца этого года.

Россия готова заключить транзитный контракт по европейским правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры. В качестве запасного варианта российская сторона предлагает продлить действующий договор на 2020 год. Кроме того, РФ готова возобновить поставки газа на Украину, которые были прекращены в 2015 году, по сниженной на 25% цене. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, обсуждались ежегодные поставки 15 млрд куб. м газа с 2020 года.

Диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Оптимальным Москва считает "пакетное решение", которое включает в себя отказ от взаимных претензий и отмену штрафа Антимонопольного комитета Украины в $6,5 млрд. Однако в "Нафтогазе" заявляют, что не намерены отказываться от судебных исков к "Газпрому".

Очередной раунд консультаций России, Украины и Еврокомиссии намечен на конец ноября.