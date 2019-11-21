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Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру

Предполагается, что запуск МЦД улучшит транспортное обслуживание 4 млн москвичей и жителей области
Мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин, глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин, глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.

Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска первых маршрутов МЦД - новых наземных веток метро. Путин на Белорусском вокзале сел в "Иволгу" - такие поезда будут курсировать по новым маршрутам. Президент проедет несколько станций по маршруту "Одинцово - Лобня" до остановки "Фили".

В пути его сопровождают глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Первыми будут запущены два диаметра - МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню, и МЦД-2 - "Нахабино - Подольск". МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километров пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

Благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области - до 75%.

График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом в пять-шесть минут в часы пик.

В новость были внесены изменения - (14:12 мск) - добавлены подробности.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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