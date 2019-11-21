Минэнерго допустило изменение демпфера при цене нефти в $100 для сдерживания цен на бензин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минэнерго допускает корректировку демпфера при цене на нефть в $90-100 за баррель для сдерживания цен на бензин, сообщил в интервью RUPEC замминистра энергетики России Павел Сорокин.

"Мы отдаем себе отчет, что формула будет эффективно работать в адекватном диапазоне цен на нефть, но если котировки взлетят до $90-100 за баррель, то придется прибегнуть и к другим мерам", - сказал он. Такой скачок цен на нефть возможен лишь в случае форс-мажорных обстоятельств, и у Минэнерго есть механизмы для стабилизации рынка в подобной ситуации, отметил Сорокин. При этом, по его словам, ведомство сохраняет стабильным прогноз стоимости нефти.

Текущий "налоговый маневр" позволил удержать рост цен на автомобильное топливо в пределах инфляции. При этом цены на бензин растут темпами даже ниже инфляции с учетом индексации НДС, а маржинальность розничного и мелкооптового сегментов во многих регионах превышает уровень 2017 года, отметил чиновник.

"Поэтому можно сказать, что внедренный инструментарий работает", - заключил Сорокин.

Механизм обратного акциза на нефть действует в России с 1 января 2019 года. Он должен нивелировать отрицательный эффект отмены экспортных пошлин на рентабельность нефтепереработки. Дополнительные компенсации предусмотрены за счет демпфирующей составляющей - по ней государство возмещает компаниям убыток от продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке в условиях более привлекательной экспортной альтернативы. При этом механизм может работать и в обратную сторону, если экспортные цены опускаются ниже внутренних.