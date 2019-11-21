Госдума наделила госинспекторов труда правом принудительного взыскания долгов по зарплате

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о наделении государственных инспекторов труда правом принимать решения о принудительном исполнении работодателем обязательств по переводу начисленных работникам выплат.

Согласно инициативе, госинспекторы смогут прибегать к полномочиям по принятию мер по принудительному взысканию только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений трудового законодательства. Соответствующие решения будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

Во втором, основном чтении в документ было внесено шесть поправок. Они, в частности, касались исключения из текста понятия о предостережении работодателю и перевода документооборота государственной инспекции и судебных приставов исключительно в электронную форму.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что инициатива направлена на защиту трудовых прав граждан от недобросовестных работодателей и позволит людям быстрее получить положенные им выплаты. После принятия данного законопроекта "у работника появится выбор, куда обратиться в поисках справедливости - в суд или в трудовую инспекцию - за взысканием возникшей задолженности со своего работодателя во внесудебном порядке", пояснял он.