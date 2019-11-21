Украинский торгпред считает невозможным полный отказ от торговли с Россией

КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Украина и Россия не смогут полностью прекратить взаимную торговлю, несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на поставки товаров из РФ. Такую точку зрения высказал в опубликованном в четверг интервью агентству "РБК-Украина" замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, будет усиливаться торговое эмбарго, - считает Тарас Качка. - Но только до определенного уровня. Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли. Это факт, с которым я живу, - торговля все равно будет существовать".

Торговый представитель Украины не исключил, что власти Киева могут предпринять попытку полностью прекратить торговлю с Россией. "Когда речь идет о безопасности, можно говорить и о полном эмбарго, - заявил Тарас Качка. - Но вопрос заключается в том, что украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество не могут [возвести] непреодолимую торговую стену".

По мнению Качки, несмотря на взаимные ограничения на торговлю между Украиной и Россией, торговля может осуществляться при посредничестве третьих стран. "Ведь все равно торговля пойдет через Литву, Турцию. Собственно, так уже и происходит", - считает украинский торговый представитель. "На самом деле в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной. И мы видим это на примерах", - сказал Качка.

Как сообщил ранее Госстат, Украина за первые девять месяцев года импортировала из РФ товаров на $5,4 млрд и экспортировала - на 2,5 млрд.

С 1 января 2016 года Россия в связи с вступлением в силу экономической части соглашения об Ассоциации Украины с ЕС для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) в отношении Украины. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года, впоследствии Киев неоднократно расширял санкционные ограничения в отношении российских товаров. Последнее решение такого рода касается запрета с 1 августа 2019 года ввоза на территорию страны легковых автомобилей, автобусов, тракторов, грузовиков и мотоциклов российского производства.