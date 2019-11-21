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Глава Татарстана предложил корпорации МСП объединить платформы приема обращений от бизнеса

Рустам Минниханов отметил, что для достижения большего эффекта можно объединить региональную и федеральную платформы

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе Корпорации МСП Александру Браверману использовать опыт республики при работе с обращениями предпринимателей через "зеркальный реестр" проверок бизнеса контрольно-надзорными органами. Для достижения большего эффекта можно объединить региональную и федеральную платформы, сообщил он в четверг в ходе стратегической сессии корпорации МСП в Татарстане.

"Зеркальный реестр" запущен 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных при их проведении.

"У нас есть система "Проверенный бизнес", она дает очень много полезного, чтобы предприниматель мог обратиться и получить [ответ], но в данном случае новая система [Корпорации МСП], которая предложена, она дополняет и усиливает возможности предпринимателя - обратиться, дать оценку работы контрольно-надзорных органов. Я бы попросил, Александр Арнольдович [Браверман], может быть, объединить наши две платформы, потому что на нашей платформе 30%, если я не ошибаюсь, - это обращения с других регионов, то есть некий наработанный опыт есть, и то, что на федеральном уровне по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина разработана вот такая платформа, она очень нужна и очень востребована", - сказал он.

В январе 2018 года в Татарстане был запущен интернет-ресурс "Проверенный бизнес" для взаимодействия предпринимателей и надзорных органов. На ресурсе размещены памятки о типичных нарушениях предпринимателей, которые выявляют надзорные органы в республике. Они сгруппированы по всем распространенным видам бизнеса. Через портал можно оставить заявку на получение бесплатной консультации экспертов по нескольким видам надзорной деятельности.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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