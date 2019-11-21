Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

Закон определяет, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV.

Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ.

Правительство РФ поддержало документ. Принятие этого закона "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий", говорится в официальном отзыве правительства на проект закона.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.