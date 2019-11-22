Металлоинвест на "Металл-Экспо 2019": результаты и планы горно-металлургической компании

Металлоинвест на сегодняшний день - ведущий производитель товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) в мире: по данным WSA, в 2018 году доля Металлоинвеста на мировом рынке товарного ГБЖ составила около 50%. Эта продукция используется для изготовления высококачественной стали в электропечах, позволяя сокращать воздействие на окружающую среду. Спрос на ГБЖ продолжает расти: за девять месяцев 2019 года отгрузки этого металлизованного сырья Металлоинвестом выросли на 5,5% - до 3,6 млн тонн.

На международной промышленной выставке "Металл-Экспо 2019" в Москве Металлоинвест подписал два новых соглашения с одним из своих ключевых партнеров - "Трубной металлургической компанией" (ТМК). Лебединский ГОК, входящий в состав Металлоинвеста, в 2020 году поставит ТМК около 240 тыс. тонн горячебрикетированного железа. ТМК закупает ГБЖ с 2015 года, к концу 2019-го суммарный объем поставок ГБЖ на предприятия ТМК достигнет миллиона тонн. Кроме того, согласно новому меморандуму, подписанному на выставке, Металлоинвест поставит на "Волжский трубный завод" ТМК около 75 тонн листового проката (штрипса) производства Уральской Стали.

"Соглашения продолжают многолетнюю историю нашего партнерства, - отметил первый заместитель генерального директора - коммерческий директор УК Металлоинвест Назим Эфендиев. - ТМК была одним из первых ключевых клиентов Металлоинвеста в России, оценивших преимущества использования ГБЖ для производства высококачественной стали. Новые соглашения по ГБЖ и штрипсу подтверждают высокую оценку качества нашей железорудной и металлургической продукции, а также взаимное стремление Металлоинвеста и ТМК к расширению сотрудничества".

Эти соглашения заключены на фоне реализации комплексных программ развития предприятий Металлоинвеста - Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) и Уральской Стали. За пять лет - с 2014 по 2018 годы - общие инвестиции Металлоинвеста в создание и модернизацию производственных мощностей составили порядка 2,2 млрд долларов.

Программы развития Лебединского и Михайловского ГОКов предполагают повышение качества железорудного сырья: увеличение содержания железа и уменьшение - диоксида кремния в концентрате и окатышах, повышение механической прочности окатышей и улучшение потребительских свойств ГБЖ - повышение содержания углерода и железа.

ОЭМК уже в 2020 году должен увеличить производственные мощности по сортовому прокату премиального качества (SBQ, Special Bar Quality) на 300 тыс. тонн в год по сравнению с 2016 годом. Такой прокат используют при создании критически важных частей автомобиля: валов двигателей и коробок передач, пружин амортизаторов, деталей рулевого управления и других. Главные его потребители - крупные российские и зарубежные автомобильные концерны: "АвтоВАЗ", "КамАЗ", Volkswagen, Renault-Nissan и другие. Например, "КамАЗ" закупает у ОЭМК около 80% всего требуемого SBQ и на выставке вручил комбинату награду в номинации "Лучший поставщик по ритмичности поставок".