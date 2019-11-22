Металлоинвест на "Металл-Экспо 2019": результаты и планы горно-металлургической компании

Металлоинвест на сегодняшний день - ведущий производитель товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) в мире: по данным WSA, в 2018 году доля Металлоинвеста на мировом рынке товарного ГБЖ составила около 50%. Эта продукция используется для изготовления высококачественной стали в электропечах, позволяя сокращать воздействие на окружающую среду. Спрос на ГБЖ продолжает расти: за девять месяцев 2019 года отгрузки этого металлизованного сырья Металлоинвестом выросли на 5,5% - до 3,6 млн тонн.
На международной промышленной выставке "Металл-Экспо 2019" в Москве Металлоинвест подписал два новых соглашения с одним из своих ключевых партнеров - "Трубной металлургической компанией" (ТМК). Лебединский ГОК, входящий в состав Металлоинвеста, в 2020 году поставит ТМК около 240 тыс. тонн горячебрикетированного железа. ТМК закупает ГБЖ с 2015 года, к концу 2019-го суммарный объем поставок ГБЖ на предприятия ТМК достигнет миллиона тонн. Кроме того, согласно новому меморандуму, подписанному на выставке, Металлоинвест поставит на "Волжский трубный завод" ТМК около 75 тонн листового проката (штрипса) производства Уральской Стали.
"Соглашения продолжают многолетнюю историю нашего партнерства, - отметил первый заместитель генерального директора - коммерческий директор УК Металлоинвест Назим Эфендиев. - ТМК была одним из первых ключевых клиентов Металлоинвеста в России, оценивших преимущества использования ГБЖ для производства высококачественной стали. Новые соглашения по ГБЖ и штрипсу подтверждают высокую оценку качества нашей железорудной и металлургической продукции, а также взаимное стремление Металлоинвеста и ТМК к расширению сотрудничества".
Эти соглашения заключены на фоне реализации комплексных программ развития предприятий Металлоинвеста - Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) и Уральской Стали. За пять лет - с 2014 по 2018 годы - общие инвестиции Металлоинвеста в создание и модернизацию производственных мощностей составили порядка 2,2 млрд долларов.
Программы развития Лебединского и Михайловского ГОКов предполагают повышение качества железорудного сырья: увеличение содержания железа и уменьшение - диоксида кремния в концентрате и окатышах, повышение механической прочности окатышей и улучшение потребительских свойств ГБЖ - повышение содержания углерода и железа.
ОЭМК уже в 2020 году должен увеличить производственные мощности по сортовому прокату премиального качества (SBQ, Special Bar Quality) на 300 тыс. тонн в год по сравнению с 2016 годом. Такой прокат используют при создании критически важных частей автомобиля: валов двигателей и коробок передач, пружин амортизаторов, деталей рулевого управления и других. Главные его потребители - крупные российские и зарубежные автомобильные концерны: "АвтоВАЗ", "КамАЗ", Volkswagen, Renault-Nissan и другие. Например, "КамАЗ" закупает у ОЭМК около 80% всего требуемого SBQ и на выставке вручил комбинату награду в номинации "Лучший поставщик по ритмичности поставок".
Один из важных этапов развития ОЭМК - завершение технического перевооружения машины непрерывной разливки заготовки №3. Оно запланировано на конец 2019 года и должно укрепить позиции Металлоинвеста на высокомаржинальном рынке SBQ.
Не менее масштабные изменения ждут Уральскую Сталь - там реконструируют доменное и электросталеплавильное производства. В этом году завершается проект по модернизации сталеплавильных печей по технологии Flexible Modular Furnace (FMF). Обновленные печи смогут использовать любые компоненты шихты (жидкий и чушковый чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью увеличения доли жидкого чугуна до 85% и выплавлять сталь по конвертерному способу производства, не используя электроды и не потребляя электроэнергию. Это позволит не только повысить эффективность производства Уральской Стали, но и снизить нагрузку на экологию.
Запущенный на комбинате в 2018 году комплекс "Роликовая термическая печь №1" позволил освоить производство новых марок мостовой стали, судостали и строительной стали и улучшить характеристики листового проката: качество поверхности и распределение механических свойств по площади листа.
На "Металл-Экспо 2019" также было объявлено о том, что Уральская Сталь поставила предприятию ОМК, Выксунскому металлургическому заводу, миллионную тонну непрерывнолитной заготовки (НЛЗ), из которой производятся железнодорожные колеса. Первый миллион был достигнут в рамках подписанного в начале 2017 года десятилетнего контракта между Металлоинвестом и ОМК. Колесопрокатное производство ВМЗ полностью перешло на использование стальной заготовки Уральской Стали после вывода из эксплуатации мартеновского цеха в начале 2018 года.
"Мы очень рады достижению первой большой вехи теперь и в сотрудничестве по обеспечению Выксунского завода сталью для производства железнодорожных колес. Его результатом стало повышение качества колесной продукции ОМК и рекордные производственные показатели", - прокомментировал событие руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.
Металлоинвест также получил благодарственное письмо от Группы ЧТПЗ за успешное сотрудничество, в том числе за достигнутые в 2019 году рекордные показатели по объемам поставок листового проката высокого качества с Уральской Стали.