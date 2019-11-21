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Госдума ратифицировала соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС

Соглашение необходимо для противодействия серому импорту и теневому обороту товаров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг ратифицировала Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, направленное на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС.

Документом предусматривается обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для обеспечения контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом Евразийской экономической комиссии. Также соглашением устанавливаются требования к национальным системам прослеживаемости.

Согласно пояснительным материалам, таким образом создаются условия, блокирующие использование схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Это также позволит подтверждать законность оборота товаров при их перемещении из одного государства - члена ЕАЭС в другое.

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