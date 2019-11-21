Госдума приняла во II чтении законопроект об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.

Законопроект дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в формате электронного документа. Эти сведения также можно будет получать в МФЦ - на бумажном носителе, в ПФР - на бумажном носителе или в форме электронного документа, с использованием портала "Госуслуги" - в форме электронного документа.

Если сведения указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР. Эта норма была включена в законопроект в ходе работы над ним во втором чтении.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Во втором чтении Госдума предусмотрела, что работодатели по 30 июня 2020 года должны будут уведомить своих работников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения обычной трудовой книжки или предоставлением сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

Освобождение от лишних трудозатрат

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "развитие цифровой экономики, законодательное обеспечение внедрения современных технологий в современную жизнь - один из приоритетов работы Государственной думы". Он напомнил, что "закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес-сообщество". По словам Володина, сегодня "возможности для перехода на цифру у компаний есть, а главное - этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме". Для самих работников появление электронной трудовой книжки "сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже", добавил Володин.

Председатель Госдумы привел данные, согласно которым, "изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица". При этом, указал он, переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.