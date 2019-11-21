"Яндекс" заявил, что закон о предустановке ПО не должен повлиять на безопасность гаджетов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Принятие закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты и другую "умную" технику не должно негативно сказаться на пользовательском опыте и безопасности таких устройств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Госдума 21 ноября приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

"Как мы ранее отмечали, важно, чтобы технические детали любого нового регулирования, в том числе подзаконных актов, были тщательно проработаны. В первую очередь не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств. Также необходимо сохранить существующие договоренности с производителями", - сказали в компании.

В другом крупном российском разработчике приложений - Mail.ru Group - ТАСС не стали комментировать принятие закона в третьем чтении.