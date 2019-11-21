Международные резервы России за неделю снизились до $540,1 млрд

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 15 ноября 2019 года составили $540,1 млрд, что на $1 млрд (0,2%) ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Снижение резервов, по данным регулятора, произошло в результате отрицательной переоценки, почти наполовину скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.