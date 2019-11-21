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Проектирование головных участков трассы Москва - Казань планируется завершить в 2021 году

Проектные работы по остальным участкам закончат во II-III кварталах 2022 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проектирование первых двух участков трассы Москва - Казань - дорога от Москвы до Владимира и южный обход Казани - планируется завершить в III-IV кварталах 2021 года. Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"По первоочередным участкам ввода в 2024 г. ("Москва - Владимир" и "Канаш - Казань") завершение проектных работ запланировано в III-IV кварталах 2021 г. В отношении участков "Владимир - Арзамас" и "Арзамас - Канаш" завершение проектных работ планируется во II-III кварталах 2022 г.", - говорится в документе.

В проекте отмечается, что госкомпания "Автодор" (управляет платными трассами) уже приступила к подготовке документации по планировке территории для начала разработки проектно-сметной документации во II квартале 2020 года.

Строительство платной трассы Москва - Казань пройдет в четыре этапа и начнется с двух головных участков - маршрута из Москвы до Владимира, к строительству которого приступят в 2020 году, а также южного обхода Казани. Завершить работы планируется к 2024 году.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году общий объем финансирования скоростной автодороги с обходом Тольятти составит 730 млрд рублей.

Ранее Минтранс РФ и госкомпания "Автодор" объявили голосование по выбору названия новой платной трассы Москва - Казань. Планируется, что автодороге присвоят индекс М-12.

 

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