В "Мегафоне" заявили, что закон о предустановке ПО не повлияет на возможность выбора софта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Принятие закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты и другую "умную" технику не повлияет на пользователей, поскольку они также смогут пользоваться любыми приложениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Мегафона".

Госдума 21 ноября приняла в третьем окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

"Для пользователей ничего не изменится - у них будет возможность пользоваться любыми приложениями - и российскими, и зарубежными. Вендоры будут предустанавливать наряду с традиционными иностранными российские приложения, перечень и порядок установки которых определит правительство", - рассказал генеральный директор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин.

Что касается розничной сети, добавил он, в компании по-прежнему будут предлагать клиентам мобильные устройства, на которые есть спрос.

Со своей стороны, как отметили в пресс-службе "Билайна", инициатива может оказать влияние на уже сформировавшийся рынок ретейла в России. "Однако глубину влияния можно будет определить только после формирования конкретного наполнения требований закона", - уточнили там.

Представители других мобильных операторов - МТС и Tele2 - воздержались от комментариев ТАСС о принятии закона в третьем чтении.