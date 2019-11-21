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Шохин поблагодарил Путина за то, что президент обсуждает с бизнесом самые острые проблемы

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассчитывает, что практика обсуждения президентом РФ Владимиром Путиным с бизнесменами широкого круга вопросов будет продолжена.

"Вам особое спасибо за то, что вы всегда находите время обсудить с российским бизнесом все, в том числе самые острые проблемы, начиная от геополитики и заканчивая созданием условий для деловой активности, инвестиционной активности", - обратился Шохин к Путину на церемонии вручения государственных наград в Кремле. "Мы встречаемся в разных форматах - и на съездах РСПП, и в Кремле. Надеемся, что эта традиция будет продолжена", - добавил глава объединения предпринимателей.

Получив из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, Шохин отметил, что это высокая оценка деятельности РСПП как надежного партнера государства и профсоюзов. Он отметил, что такую же награду получил и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. "Это говорит о том, что эти награды - в том числе за то, что мы сумели на протяжении многих лет поддерживать социальный мир, обеспечивать социальное партнерство", - заметил Шохин.

В свою очередь Шмаков, выступая на церемонии, тоже отметил, что полученная им награда является оценкой работы всех профсоюзных активистов. "Мы и в дальнейшем все намерены защищать права трудящихся так, чтобы жизнь у них была лучше с каждым днем. И будем всегда служить России, выполнять законы Родины, несмотря на некоторые неправильные трактовки наших законов", - сказал Шмаков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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