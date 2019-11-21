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Средний чек россиян в кино вырос до 450 рублей

В ТОП-5 дополнительных покупок в кино вошли попкорн в упаковке среднего размера, газированная и негазированная вода, начос с соусом и картофельные чипсы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Средний чек одного посещения кинотеатров россиянами за январь-октябрь 2019 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Кредитная организация провела исследование вместе с IT-компанией "Платформа ОФД" и онлайн-кинотеатром Okko в рамках проекта "СберДанные" (инициатива по анализу и обработке больших данных).

"Совокупный объем затрат россиян в традиционных кинотеатрах вырос за год на 36%. Средний чек покупки за одно посещение традиционного (офлайн) кинотеатра в январе-октябре вырос по отношению к показателю прошлого года на 14%, поднявшись до уровня 450 рублей", - говорится в сообщении.

В ТОП-5 дополнительных покупок в кино (помимо билета) вошли попкорн в упаковке среднего размера, газированная вода (0,5 л), негазированная вода (0,5 л), кукурузные чипсы начос с соусом и картофельные чипсы.

Наибольший объем трат зафиксирован в Татарстане, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Москве, меньший - в Кировской, Орловской, Тамбовской, Ярославской областях и Забайкальском крае.

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Россия
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