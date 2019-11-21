Представитель фонда "Сколково": стартапы из РФ способны конкурировать на мировом уровне

ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноября. /ТАСС/. Стартапы из России могут составить конкуренцию стартапам из других стран на международном уровне. Такое мнение высказал в четверг ТАСС советник председателя совета директоров фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен на ежегодной технологической конференции Slush, которая открылась в Хельсинки.

"Стартап-арена в РФ за время существования фонда "Сколково", которому в следующем году исполнится 10 лет, изменилась существенно, можно сказать, переродилась. 10 лет назад многие еще даже не знали, что это такое, почему это важно", - отметил Вильякайнен.

По его словам, малые инновационные компании сейчас есть во всех регионах России и это говорит об изменении структуры экономики. "Можно сказать, что теперь стартапы являются частью российской экономики. Скептики утверждают, что в экономике РФ по-прежнему доминируют крупные корпорации. Но сегодня в компаниях сферы технологий работают люди во всех частях РФ, и эта сфера растет", - подчеркнул Вильякайнен.

"Российские стартапы способны составить конкуренцию европейским и мировым. И нам, несмотря ни на что, нужно позаботиться о том, чтобы вовлекать их в мировой рынок. Российский рынок большой, там можно делать деньги, но этого недостаточно", - считает он. По мнению Вильякайнена, "многое еще нужно улучшать". "Нам нужно больше бизнес-ангелов. Не каких-то супербогачей, а обычных российских бизнесменов, которые готовы помогать стартапам в планировании того, как должен выглядеть продукт, как выйти на клиентов и так далее", - уточнил он.

Вильякайнен надеется, что в этом году на Slush получит распространение информация о юбилее фонда, который в связи с этим наметил много мероприятий на следующий год. "Также надеюсь, что наши компании найдут необходимые им контакты", - заключил он.

Всего фонд "Сколково" в этом году привез на конференцию 16 малых инновационных компаний из разных сфер. На Slush в этот раз ожидают порядка 3,5 тыс. стартапов, 2 тыс. инвесторов. Участники события расскажут о применении технологий в различных областях жизни, будущем искусственного интеллекта, инновациях в здравоохранении и области экологии, поделятся историями успеха.