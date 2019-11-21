Более 10 стартапов привез фонд "Сколково" на технологическую конференцию Slush в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноября. /ТАСС/. Более 10 стартапов фонда "Сколково" представлены в 2019 году на крупной ежегодной технологической конференции Slush, открывшейся в четверг в Хельсинки. Об этом сообщил ТАСС старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Всего мы привезли сюда 16 компаний. Очень много представленных на нашем стенде стартапов связаны с цифровизацией медицины. Мы, по всей видимости, сейчас постепенно движемся к изменению даже модели платежа, основанной на цифровизации медицины, и к значительному сокращению лишних звеньев цепочки здравоохранения. Возможно, это подготовка к тому, что наше здравоохранение будет более эффективным, более быстрым, более ориентированным на конкретного пациента в конкретный момент, и те стартапы, которые здесь представлены, как раз этим и занимаются", - отметил Каем.

По его словам, в конференции участвует компания GBooking, "которая представляет возможность для взаимодействия разных медицинских платформ, во-первых, друг с другом, и, во-вторых, между медицинской частью сообщества и плательщиками, будь то государство или страховая компания". "Со стороны страховых компаний, например, к ним очень большой интерес, для них важен вопрос качества оказания медицинской помощи, потому что это вопрос их заработка", - указал он.

"Кроме того, у нас есть также компании, ориентированные на ретейл - производитель 3D-сканеров для получения моделей людей и крупногабаритных объектов Texel, а также создатель технологии по подбору обуви методом 3D-сканирования Try.Fit. Они видят пользу от этого мероприятия, были здесь в прошлом году и приехали снова. Есть компании, которые не являются представителями сферы IT, - это, в частности, ETB Catalytic. Они занимаются вопросами катализаторов для нефтяной отрасли, для РФ это очень важный вопрос, их разработка используется в России, и совершенно правильно, что теперь они стараются вывести ее на мировой рынок", - подчеркнул Каем.

"Здесь представлена также компания IFarm, которая вводит новые технологии с элементами IT в сельское хозяйство. Есть компания Navigine, разрабатывающая решения по навигации внутри закрытых помещений", - добавил он.

Ожидания от конференции

"От Slush мы ожидаем привлечения инвестиций, как финансовых, так и стратегических, ведь, помимо массы интересных стартапов, это также крупный слет инвесторов. Кроме того, здесь много потенциальных заказчиков. Это и крупные индустриальные компании, менеджеры по развитию бизнеса, которые ходят и ищут готовые продукты. У нас есть опыт, когда подобные конференции приводили к нашим компаниям клиентов - например, это Texel и Marks&Spencer, а также Try.Fit и Under Armour", - говорит Каем.

Он считает, что опыт участия стартапов фонда в Slush положительный. "Мы еще хотим, чтобы здесь они, во-первых, учились, смотрели, как другие выступают перед аудиторией, знакомились как с клиентами, так и с другими стартапами и получали лучший опыт. Сам дух этого мероприятия является эмоциональным стимулятором для стартапов, чтобы двигаться дальше", - подчеркнул он.

О Slush

На Slush в этот раз ожидают порядка 3,5 тыс. стартапов, 2 тыс. инвесторов. Участники события расскажут о применении технологий в различных областях жизни, будущем искусственного интеллекта, инновациях в здравоохранении и области экологии, поделятся историями успеха.