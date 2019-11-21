Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком". После инцидента был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам, рассказал банкир в интервью журналу Forbes.

Ранее Сбербанк сообщал, что сотрудник банка в конце сентября продал одной из преступных групп в теневом интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт клиентов.

"До сих пор мы защищали данные извне - мы построили такую стену, которую практически невозможно пробить. Но в то же время мы приложили недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства. Нас предал сотрудник, который был нами обучен, закончил один из самых лучших вузов страны, прошел у нас дополнительные курсы обучения, а потом, используя все свои знания, решился на преступление, связанное с хищением данных, к которым имел доступ по долгу службы. Это, конечно, суровый урок для нас", - сказал Греф.

По словам банкира, это была единственная утечка данных за всю историю работы кредитной организации. "Мы радикально пересмотрели и будем дальше пересматривать режим доступа и системы защиты этих данных от внутреннего предательства. Мы вводим особый режим контроля тех сотрудников, которые всегда в силу своей должности будут иметь доступ к критическим системам", - добавил он.

Говоря о кадровых решениях после инцидента, Греф отметил, что они "уже последовали и еще последуют".