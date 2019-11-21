Минприроды может расширить механизм повышенного налогового вычета на геологоразведку

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил проработать возможность распространить повышенный налоговый вычет на геологоразведку не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания о развитии горнодобывающего комплекса Магаданской области.

Сейчас при расчете налога на прибыль к расходам на все виды геологоразведки применяется повышающий коэффициент 1,5. Ранее Минприроды подготовило проекта закона, в котором предлагалось установить коэффициент 3,5 к проектам по поискам, оценке и разведке новых морских месторождений углеводородного сырья. Повышенные коэффициенты являются, по сути, налоговой льготой и позволяют стимулировать геологоразведку.

"На совещании у главы Минприроды России также прозвучали просьбы о разработке возможных мер налогового стимулирования геологоразведочных работ <…> В настоящее время прорабатывается проект федерального закона, в соответствии с которым к расходам предлагается ввести повышающий коэффициент. Д. Кобылкин поручил ответственным структурам проработать вопрос расширения данного механизма не только на объекты углеводородного сырья, но и на иные виды полезных ископаемых, что актуально для Дальневосточного региона и конкретно для Магаданской области", - говорится в распространенном сообщении.

Представители Магаданской области озвучили и другие предложения по развитию горной промышленности в регионе. По их словам, необходимо сокращать сроки лицензирования недр, а также совершенствовать механизм формирования участков недр и включения их в перечни.

В Минприроды отметили, что сроки процедур смогут значительно сократиться после утверждения изменений в закон "О недрах", которые предполагают переход на электронные аукционы. Проект федерального закона принят Госдумой в первом чтении. Для совершенствования механизма формирования участков недр и последующего включения их в перечни участков по видам полезных ископаемых подготовлен проект новых методических рекомендаций. При этом все инициативы, озвученные на совещании, будут проанализированы профильными структурами.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Роснедрам провести геологоразведочные работы в Магаданской области и подробнее изучить перспективные территории, где могут быть запасы.