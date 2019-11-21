{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минприроды может расширить механизм повышенного налогового вычета на геологоразведку

Глава ведомства поручил проработать возможность распространить повышенный налоговый вычет на геологоразведку не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил проработать возможность распространить повышенный налоговый вычет на геологоразведку не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания о развитии горнодобывающего комплекса Магаданской области.

Сейчас при расчете налога на прибыль к расходам на все виды геологоразведки применяется повышающий коэффициент 1,5. Ранее Минприроды подготовило проекта закона, в котором предлагалось установить коэффициент 3,5 к проектам по поискам, оценке и разведке новых морских месторождений углеводородного сырья. Повышенные коэффициенты являются, по сути, налоговой льготой и позволяют стимулировать геологоразведку.

"На совещании у главы Минприроды России также прозвучали просьбы о разработке возможных мер налогового стимулирования геологоразведочных работ <…> В настоящее время прорабатывается проект федерального закона, в соответствии с которым к расходам предлагается ввести повышающий коэффициент. Д. Кобылкин поручил ответственным структурам проработать вопрос расширения данного механизма не только на объекты углеводородного сырья, но и на иные виды полезных ископаемых, что актуально для Дальневосточного региона и конкретно для Магаданской области", - говорится в распространенном сообщении.

Представители Магаданской области озвучили и другие предложения по развитию горной промышленности в регионе. По их словам, необходимо сокращать сроки лицензирования недр, а также совершенствовать механизм формирования участков недр и включения их в перечни.

В Минприроды отметили, что сроки процедур смогут значительно сократиться после утверждения изменений в закон "О недрах", которые предполагают переход на электронные аукционы. Проект федерального закона принят Госдумой в первом чтении. Для совершенствования механизма формирования участков недр и последующего включения их в перечни участков по видам полезных ископаемых подготовлен проект новых методических рекомендаций. При этом все инициативы, озвученные на совещании, будут проанализированы профильными структурами.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Роснедрам провести геологоразведочные работы в Магаданской области и подробнее изучить перспективные территории, где могут быть запасы.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
Реклама на ТАСС
РБК: глава "Победы" назвал некачественные осмотр и очистку ВПП причиной риска аварий
По словам Андрея Калмыкова, за 2018 год шины колес самолетов авиакомпании были повреждены 50 раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС