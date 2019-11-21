{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: глава "Победы" назвал некачественные осмотр и очистку ВПП причиной риска аварий

По словам Андрея Калмыкова, за 2018 год шины колес самолетов авиакомпании были повреждены 50 раз

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" назвала некачественные осмотр и очистку взлетно-посадочных полос (ВПП) сотрудниками Внуково, Пулково и других российских аэропортов причиной многочисленных повреждений шасси самолетов при посадке, которые могут привести к авариям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

По данным издания, Калмыков назвал неэффективными текущие подходы к осмотру и очистке ВПП от посторонних предметов. По его словам, за 2018 год шины колес самолетов "Победы" были повреждены 50 раз, а с января по октябрь 2019 года - 104 раза. Шасси получали повреждения при посадке самолетов во Внуково и Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

"Внеплановые осмотры ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили, соответственно, не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов", - отмечает в письме Калмыков.

Он также отметил, что выявление причин повреждений шин самолетов в аэропортах не регламентируется, осмотр ВПП на наличие посторонних предметов и повреждений проводится сотрудниками аэродромов в автомобилях на высокой скорости, что указывает на формальность процедуры.

Калмыков просит Дитриха дать поручение о проведении анализа случаев повреждения авиашин, разработать план по снижению факторов риска на ВПП и включить в Федеральные авиационные правила требования по процедуре осмотра взлетно-посадочных полос.

Позиция Внуково

"Представители авиакомпании и представители аэропорта после совместной инспекции не выявили повреждения пневматики колес воздушного судна из-за неисправности взлетно-посадочных полос. Все зафиксированные случаи - без потери герметичности пневматиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково.

В аэропорту также обратили внимание на то, что все повреждения колес самолетов "Победы" обнаруживаются только во Внуково, базовом аэропорту лоукостера, в котором выполняется техническое обслуживание воздушных судов авиакомпании.

"После каждого случая, связанного с повреждением пневматиков колес воздушных судов, дополнительно проводится осмотр не только взлетно-посадочной полосы, но и искусственного покрытия на протяжении всего маршрута руления воздушного судна", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Теги
Дитрих, Евгений Иванович
Реклама на ТАСС
Минприроды может расширить механизм повышенного налогового вычета на геологоразведку
Глава ведомства поручил проработать возможность распространить повышенный налоговый вычет на геологоразведку не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС