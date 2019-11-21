РБК: глава "Победы" назвал некачественные осмотр и очистку ВПП причиной риска аварий

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" назвала некачественные осмотр и очистку взлетно-посадочных полос (ВПП) сотрудниками Внуково, Пулково и других российских аэропортов причиной многочисленных повреждений шасси самолетов при посадке, которые могут привести к авариям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

По данным издания, Калмыков назвал неэффективными текущие подходы к осмотру и очистке ВПП от посторонних предметов. По его словам, за 2018 год шины колес самолетов "Победы" были повреждены 50 раз, а с января по октябрь 2019 года - 104 раза. Шасси получали повреждения при посадке самолетов во Внуково и Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

"Внеплановые осмотры ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили, соответственно, не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов", - отмечает в письме Калмыков.

Он также отметил, что выявление причин повреждений шин самолетов в аэропортах не регламентируется, осмотр ВПП на наличие посторонних предметов и повреждений проводится сотрудниками аэродромов в автомобилях на высокой скорости, что указывает на формальность процедуры.

Калмыков просит Дитриха дать поручение о проведении анализа случаев повреждения авиашин, разработать план по снижению факторов риска на ВПП и включить в Федеральные авиационные правила требования по процедуре осмотра взлетно-посадочных полос.

Позиция Внуково

"Представители авиакомпании и представители аэропорта после совместной инспекции не выявили повреждения пневматики колес воздушного судна из-за неисправности взлетно-посадочных полос. Все зафиксированные случаи - без потери герметичности пневматиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково.

В аэропорту также обратили внимание на то, что все повреждения колес самолетов "Победы" обнаруживаются только во Внуково, базовом аэропорту лоукостера, в котором выполняется техническое обслуживание воздушных судов авиакомпании.

"После каждого случая, связанного с повреждением пневматиков колес воздушных судов, дополнительно проводится осмотр не только взлетно-посадочной полосы, но и искусственного покрытия на протяжении всего маршрута руления воздушного судна", - рассказали в пресс-службе аэропорта.