В США заявили, что не против газа из России в Европе

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Российский газ может и должен поставляться в Европу, однако США намерены повышать поставки своих энергоресурсов странам этой части света. Об этом заявил в четверг заместитель министра энергетики США Марк Менезес, выступая в Вашингтоне на конференции, посвященной 25-летию подписания контракта на разработку блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (АЧГ) на шельфе Каспия.

"Разумеется, российский газ может и должен оставаться частью диверсифицированных источников энергии в Европе. Однако наша цель заключается в поддержке и содействии усилиям по укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности европейских государств за счет более широкой диверсификации [источников энергии]. Именно по этим причинам мы продолжаем поддерживать рост торговли энергоресурсами между США и Европой, а также ее собственные усилия, направленные на повышение конкурентоспособности ее энергетических рынков и инвестиций в новую инфраструктуру", - заверил заместитель министра.

По этой же причине, утверждал Менезес, США "вместе с многими своими европейскими союзниками и партнерами продолжают выступать против" строящегося газопровода "Северный поток - 2". "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" сократят возможности диверсификации [источников энергии] и еще больше укрепят Россию, предоставив ей больше рычагов влияния в Европе", - считает он.

Угроза экономике США

"США твердо верят, что энергоносители никогда нельзя использовать как средство политического давления или как угрозу коллективной безопасности наших союзников и партнеров", - сказал заместитель министра. Он констатировал, что "энергетический сектор тесно связан с национальной безопасностью и экономическим благополучием" международного сообщества. "Это означает, что доступ к надежным, стабильным и доступным энергопоставкам - это основной вопрос национальной безопасности каждой страны. Нехватка энергоресурсов, волатильность цен и перебои в поставках где бы то ни было угрожают экономическому росту повсеместно, в том числе в Соединенных Штатах", - заключил Менезес.

Он утверждал, что "многие страны по-прежнему зависят от одного поставщика газа в то время, как спрос на газ растет". "Сегодня 11 европейских стран зависят от поставок российского газа, который составляет 75% их [общего] объема импорта [газа]. В связи с этим повышение энергетической безопасности требует сокращения этой зависимости, а также диверсификации типов потребляемой энергии и маршрутов доставки", - полагает заместитель министра.

Он поддержал разработку месторождений АЧГ, которая поможет, по его словам, с "антиконкурентным поведением России". "Более $40 млрд будет инвестировано в АЧГ в предстоящие десятилетия", - сказал Менезес.

На европейском рынке главным конкурентом СПГ из США является российский трубопроводный газ, который в среднем на 20-30% (в зависимости от рыночной ситуации) дешевле американского. США прилагают усилия, чтобы ограничить доступ России на рынок Европы, в частности, пытаясь создавать препятствия на пути строительства газопровода "Северный поток - 2", который, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, заработает в середине 2020 года.

Контракт на разработку блока месторождений АЧГ был подписан между Госнефтекомпанией Азербайджана и международным консорциумом во главе с британской компанией ВР 20 сентября 1994 года сроком на 30 лет, а в 2017 году был продлен до 2050 года. За эти годы в его рамках добыто 488 млн тонн нефти. Запасы АЧГ оцениваются в 1,2 млрд тонн. По данным компании ВР-Azerbaijan, капиталовложения в проект к настоящему времени составили $36 млрд.