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Евразийская интеграция

В Амстердаме прошла презентация потенциала ЕАЭС

Товарооборот между странами Евразийского экономического союза и Нидерландами увеличивается, в 2018 году он составил более $55 млрд

АМСТЕРДАМ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открыт для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с Нидерландами. Об этом заявил в четверг министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин, выступая в Амстердаме на форуме "Евразийский экономический союз и Королевство Нидерландов: перспективы и потенциал для бизнес-сотрудничества".

"Нидерланды являются важным экономическим партнером ЕАЭС, - отметил он. - Товарооборот между странами союза и Нидерландами постоянно увеличивается и в 2018 году составил более $55 млрд. По объемам экспорта Нидерланды занимают второе место среди внешнеторговых партнеров союза и 12-е место по импорту".

"Позитивные примеры взаимовыгодного сотрудничества уже есть", - обратил внимание Субботин. В качестве таковых он назвал проект "Куршавальский сыр", в рамках которого в Подмосковье осуществляется переработка молока и производство сыра с использованием голландского оборудования и технологий, и локализацию производства доильных роботов-автоматов голландского производства в Белоруссии. Потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества стран ЕАЭС и Нидерландов, по словам министра, обладают такие сферы, как сельское хозяйство, производство медицинского оборудования, детского питания, строительных материалов, химической продукции. "Есть перспективы сотрудничества в сфере комфортной городской среды и утилизации мусора, - добавил Субботин. - Убежден, что сегодняшнее мероприятие послужит той отправной точкой, с которой начнется целый ряд мощных проектов по сотрудничеству, выгодных обеим сторонам".

Перспективы и для России

"Это первое мероприятие такого уровня и такого рода на территории Нидерландов, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС торгпред РФ в Нидерландах Андрей Макаров. - На самом деле, есть большие перспективы. Достаточно посмотреть на цифры взаимной торговли. Товарооборот Нидерландов с ЕАЭС вырос по сравнению с прошлым годом на 20%. И в 2019 году также наблюдается рост".

"Сотрудничество между РФ и Нидерландами также развивается весьма позитивно, - продолжил он. - Товарооборот составил почти $47 млрд в прошлом году, и рост также составил почти 20%. И что отрадно, опережающими темпами растет несырьевой, неэнергетический экспорт".

"Мы видим большой потенциал для промышленной кооперации, - подчеркнул торгпред. - На российском рынке работают 400 голландских компаний". В форуме приняли участие около 50 компаний, в том числе крупные транснациональные корпорации, такие как Shell, Philips, KPMG. "Сегодня мы увидели большой интерес со стороны бизнеса, - заметил Макаров. - Много вопросов и системных, и сугубо практических. Безусловно, они все будут отрабатываться". Крайне позитивным моментом он назвал тот факт, что некоторые голландские компании, которые локализовали производство на территории России, уже поставляют свою продукцию в страны ЕАЭС и другие третьи страны.

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин также назвал мероприятие крайне полезным и эффективным. "Такого рода общение с высокими представителями ЕЭК востребованы, благодаря им закладывается база для дальнейших контактов, - подчеркнул он. - Нидерланды не последняя страна в ЕС. Есть много перспективных проектов. Уверен, что сегодняшний форум послужит отправной точкой для дальнейших усилий по развитию наших экономических связей".

Теги
БелоруссияНидерландыРоссияЕвразийский экономический союзМакаров, Андрей МихайловичШульгин, Александр Васильевич
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