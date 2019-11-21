"Известия": банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие банки России могут ввести удаленную идентификацию в программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Отмечается, что такая возможность появилась после того, как Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС). Насколько проценты могут быть снижены, пока не уточняется. По данным газеты, идею рассматривают в Промсвязьбанке, "Открытии", "Абсолюте", "Ак Барсе" и "Хоум Кредит" банке.

В ЦБ также пояснили "Известиям", что с конца сентября банки могут помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов. Но когда у заемщика меняются паспортные данные, банки увеличивают ему обеспечение по кредитам. Теперь, если клиент сдавал слепок, то, в случае изменения данных, этой процедуры можно избежать.

Представители самих банков рассказали газете, что таким образом хотят привлечь новых клиентов, сократить время на обслуживание, а также снизить риски при проверке заемщика.