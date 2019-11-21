{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

По данным издания, такая возможность появилась после того, как Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие банки России могут ввести удаленную идентификацию в программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Отмечается, что такая возможность появилась после того, как Банк России снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС). Насколько проценты могут быть снижены, пока не уточняется. По данным газеты, идею рассматривают в Промсвязьбанке, "Открытии", "Абсолюте", "Ак Барсе" и "Хоум Кредит" банке.

В ЦБ также пояснили "Известиям", что с конца сентября банки могут помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов. Но когда у заемщика меняются паспортные данные, банки увеличивают ему обеспечение по кредитам. Теперь, если клиент сдавал слепок, то, в случае изменения данных, этой процедуры можно избежать.

Представители самих банков рассказали газете, что таким образом хотят привлечь новых клиентов, сократить время на обслуживание, а также снизить риски при проверке заемщика.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Politico: США намерены провести новое торговое расследование против ЕС
Это создаст ситуацию, которая даст американскому лидеру рычаг влияния на Брюссель, отмечает источник газеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС