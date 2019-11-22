Власти Кубани хотят запустить электрички в Крым с помощью ГЧП

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту, который соединит в декабре железнодорожным движением Крым с остальной частью России. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в кулуарах Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов.

"Почему бы нет? - отреагировал он на вопрос о возможности запуска электрички между Кубанью и Крымом. - Я считаю, что у нас с Крымом общие задачи, общие вызовы, и я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов со всей страны. Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая - может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства."

Кондратьев отметил, что и Крым, и Кубань - фактически один большой черноморский курорт России, и возможность быстро добраться из одного региона в другой только "подогреет" интерес отдыхающих к этому направлению.

Он добавил, что Краснодарский край также ожидает роста турпотока после того, как будут запущены поезда на полуостров через Керченский пролив. "Мы со своей стороны должны создать условия, наращивать качество услуг, условия для отдыха - это самый главный приоритет", - подчеркнул глава Краснодарского края.

Запуск поездов в Крым

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста планируется открыть в конце 2019 года, грузовых поездов - в июне 2020 года.

IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходит в Сочи на курорте Роза Хутор с 20 по 22 ноября. В мероприятии принимают участие ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке. Впервые курорт принимает сразу два мероприятия - Международный туристский форум SIFT-2019 и Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов.