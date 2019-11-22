Строительство новой котельной в иркутском Байкальске планируют начать в 2020 году

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Начало строительства новой котельной в 14-тысячном моногороде Байкальске Иркутской области запланировано на лето 2020 года, сообщил в пятницу ТАСС глава города Василий Темгеневский.

Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства в четверг назвал Байкальск в числе городов, где существует высокий риск нарушения энергоснабжения. По его словам, помимо Байкальска, Минэнерго видит риски по топливному обеспечению тепловых станций еще и в Югре в Кемеровской и поселке Депутатском в Республике Саха (Якутия).

"Проект изготовлен, мы сейчас его отправляем на экспертизу - сначала экологическую, затем строительную. Ожидаем, что к маю проект выйдет из экспертизы, мы проведем конкурсные процедуры и где-то в августе приступим к строительству нового теплоисточника. По предварительному расчету, реализация проекта оценивается в сумму около 2,5 млрд рублей, но окончательная цифра будет после экспертизы", - сказал Темгеневский.

По его словам, при оптимистичном сценарии новую тепловую станцию построят к 2022 году, при пессимистичном - к 2023. "Вопрос финансирования обсуждался на уровне правительства Иркутской области, и то, что правительство сегодня финансирует проектно-изыскательские работы, опосредованно подтверждает его намерение финансировать строительство. Мы сейчас запрашиваем 750 млн рублей на 2020 год на начало строительства и оплаты изготовления основного оборудования", - сообщил глава города.

Новую котельную будут строить в границах существующей, используя часть ее объектов. Работать она будет на биотопливе, в том числе из древесного сырья - щепы и пеллет. Также предусмотрена возможность использования резервного топлива - низкокалорийного и низкозольного угля. Существующая котельная работает только на угле.

Ветхая котельная

Комментируя заявление Минэнерго об угрозе нарушения теплоснабжения Байкальска, Темгеневский сообщил ТАСС, что запас угля в городе сейчас больше нормативного. В пятницу в Байкальске минус 14 градусов, город обеспечивается теплом в штатном режиме.

"У нас нет проблем в этом вопросе. "Нормативный запас [топлива] у нас обеспечен, даже больше. Десятисуточный запас есть точно, кроме того, идет в пути груз, и еще 15 тыс. [тонн угля] готовим к отгрузке", - сказал глава города.

В 2019 года во время визита в Байкальск членов Совета Федерации и депутатов Законодательного собрания Иркутской области Темгеневский заявил, что главный корпус котельной закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), которая до сих пор снабжает теплом город, может обрушиться в любой момент. Генеральный директор эксплуатирующего котельную ООО "Теплоснабжение" Федор Ларченко уточнил, что износ сооружений и оборудования превышает 70%.

Комбинат, построенный в 1966 году, был остановлен в сентябре 2013. Котельную построили вместе с ним для обслуживания технологического процесса, она также снабжала и продолжает снабжать теплом 14-тысячный город Байкальск. После закрытия комбината ее передали на баланс муниципалитета.