В НТИ сообщили, сколько может составить экономия при управлении спросом на электроэнергию

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Внедрение в России технологий управления спросом на электроэнергию позволит ежегодно экономить до 105 млрд рублей и может стать эффективным инструментом сдерживания роста тарифов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Энерджинет" Олег Гринько.

Управление спросом - комплекс мер по стимулированию конечных потребителей электроэнергии снижать ее потребление в определенные часы в обмен на выгодные тарифы или выплаты, что служит сокращению нагрузки на системы электроснабжения в пиковые часы и ведет к экономии энергии и снижению ее стоимости. В России реализуется пилотный проект по управлению спросом потребителей розничного рынка с участием агрегаторов, итоги которого будут подведены в конце 2020 года.

"Реально достижимый и экономически оправданный потенциал управления спросом для ЕЭС России оценивается на уровне 4-6 ГВт. Сводный экономический эффект от управления спросом в России в перспективе может составить 67-105 млрд рублей в год. Этот общесистемный эффект, формирующийся за счет снижения цен на электроэнергию, оптимизации загрузки генерации, повышения эффективности использования сетевых мощностей, оптимизации планов долгосрочного развития генерации и сетей", - пояснил эксперт.

Экономический эффект от внедрения технологий будет нарастать постепенно, считает он. Его объем будет зависеть от возможностей управления спросом на разных уровнях реализации проекта.

"По нашей оценке, не менее 50% экономического эффекта может быть направлено на вознаграждение агрегаторов управления спросом и потребителей, участвующих в реализации нового сервиса. Другая часть эффекта должна привести к сдерживанию роста цен на электрическую энергию. Фактические пропорции будут зависеть от итогового дизайна рынка", - также сказал Гринько.

Рабочая группа НТИ "Энерджинет" в 2018 году в целях развития технологии управления спросом на электрическую энергию одобрила "Концепцию функционирования агрегаторов распределенных энергетических ресурсов в составе ЕЭС России", которая стала первым продуктом дорожной карты НТИ "Энерджинет". Концепция предполагает создание специализированных организаций (агрегаторов), обеспечивающих участие розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления энергии. За сэкономленную энергию агрегатор получает оплату на оптовом рынке, а потребитель, в свою очередь, получает от агрегатора оплату за оказанную услугу по снижению потребления. В роли агрегаторов могут выступать независимые компании и поставщики электроэнергии.

Управление спросом на электроэнергию

20 марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ряд правительственных документов по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности, которое дает старт реализации в России пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка с участием агрегаторов.

Проект будет реализовываться в 2019-2020 годах. В качестве формы отбора агрегаторов и потребителей, оказывающих услуги по снижению потребления энергии, определен конкурентный отбор, договора с ними будут заключаться на полгода. Постановление также уточняет условия участия в отборе и такие параметры договоров как частота и длительность снижения потребления электроэнергии.

Минэнерго РФ по итогам реализации пилотного проекта проанализирует практику функционирования агрегаторов управления спросом на электроэнергию в Единой энергетической системе России и представит в правительство РФ свои выводы и предложения до 1 сентября 2020 года. Решение об условиях продолжения работы рынка по управлению спросом может принято в середине 2020 года, предположил эксперт Национальной технологической инициативы.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, включая рынок "Энерджинет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.

Благодаря работе экспертов "Энерджинет" за три года поддержку, в том числе финансовую, получили более 55 компаний. Объем финансовой поддержки составил около 2,1 млрд рублей.