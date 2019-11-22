"Газпром" назвал стоимость выставленного на продажу пакета акций

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Газпром газораспределение" - дочерняя компания "Газпрома" - установила цену продажи 3,59-процентного пакета акций холдинга в 220,72 рубля за акцию. Таким образом, акции "Газпрома" могли быть проданы за примерно 187,7 млрд рублей, следует из сообщения холдинга.

"ПАО "Газпром" было уведомлено, что АО "Газпром газораспределение" ("Владелец") - подконтрольная ПАО "Газпром" компания в результате приема заявок на покупку 850 590 751 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром", регистрационный номер 1-02-00028-A от 30.12.1998 <...> на ПАО "Московская биржа" установило цену продажи в размере 220 рублей 72 копейки за одну акцию", - говорится в сообщении.

Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) было получено 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей. Продажа осуществляется по единой цене и в размере всего пакета акций. Частичная продажа пакета не предусмотрена. Организатор размещения - Газпромбанк.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что холдинг рассматривает различные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций в 6,64%. Предыдущий пакет в 2,93% был продан дочерними компаниями "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - в конце июля. Продажа осуществилась в рамках одной заявки на Московской бирже по цене 200,5 руб. за акцию. Таким образом, за весь пакет было выручено около 139 млрд руб.

При этом 20 ноября зампред правления холдинга Фамил Садыгов говорил, что "Газпром" не видит жесткой необходимости в продаже квазиказначейских акций в ближайшее время.