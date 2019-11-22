Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 22 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Кредпромбанка, говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов и занимала на 1 ноября 2019 года 344-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводила сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.