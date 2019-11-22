"Транснефть" подключила реконструированные участки нефтепродуктопровода вокруг Москвы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Транснефть - Верхняя Волга" подключила реконструированные участки Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода, работы проводились на территории Москвы. Об этом говорится в сообщении компании. Цель реконструкции - повышение надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов "Транснефти".

"Реконструкция участка осуществлялась в рамках программы развития Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг города Москвы и Московского авиационного узла в части увеличения объемов транспорта и налива нефтепродуктов потребителям столичного региона", - говорится в сообщении.

Реконструкция участков началась в августе 2018 года. Был выполнен монтаж и демонтаж участков трубопровода для перекачки автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Произведена плановая замена узлов линейных задвижек на 61-м и 75-м км Западного полукольца кольцевого магистрального нефтепродуктопровода, выполнены сварочно-монтажные, гидравлические и пусконаладочные работы. Смонтирован комплекс технических средств охраны. После завершения работ "Транснефть - Верхняя Волга" произвело технологическое подключение реконструированных участков линейной части к действующему магистральному нефтепродуктопроводу.