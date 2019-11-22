{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Транснефть" подключила реконструированные участки нефтепродуктопровода вокруг Москвы

Работы проводились с августа 2018 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Транснефть - Верхняя Волга" подключила реконструированные участки Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода, работы проводились на территории Москвы. Об этом говорится в сообщении компании. Цель реконструкции - повышение надежности и обеспечения бесперебойной транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов "Транснефти".

"Реконструкция участка осуществлялась в рамках программы развития Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг города Москвы и Московского авиационного узла в части увеличения объемов транспорта и налива нефтепродуктов потребителям столичного региона", - говорится в сообщении.

Реконструкция участков началась в августе 2018 года. Был выполнен монтаж и демонтаж участков трубопровода для перекачки автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Произведена плановая замена узлов линейных задвижек на 61-м и 75-м км Западного полукольца кольцевого магистрального нефтепродуктопровода, выполнены сварочно-монтажные, гидравлические и пусконаладочные работы. Смонтирован комплекс технических средств охраны. После завершения работ "Транснефть - Верхняя Волга" произвело технологическое подключение реконструированных участков линейной части к действующему магистральному нефтепродуктопроводу.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 10,4%
Пассажиропоток увеличился до 51,9 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС