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Суд обязал правительство Украины пересчитать прожиточный минимум и переделать бюджет

Суд зафиксировал "противоправную бездеятельность" кабмина в расчетах прожиточного минимума, постановление правительства об утверждении товаров и услуг, по которым рассчитывается прожиточный минимум, признали незаконным еще летом 2018 года

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Размер официального прожиточного минимума на Украине, который фигурирует в законе о государственном бюджете на 2019 год и на основании которого рассчитываются пенсии и многие соцвыплаты, признан незаконным. Коллегия судей Окружного административного суда Киева постановила признать противоправными бездеятельность и действия кабинета министров по установлению справедливого размера прожиточного минимума и обязала правительство установить прожиточный минимум в соответствии с требованиями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных соцстандартах и государственных соцгарантиях".

Как сообщает сайт проекта "Открытый суд", такое решение суд принял по иску руководителя проекта Станислава Батрина к кабинету министров. Суд зафиксировал "противоправную бездеятельность" кабмина в расчетах прожиточного минимума. Дело в том, что постановление правительства об утверждении товаров и услуг, по которым рассчитывается прожиточный минимум, суд признал незаконным еще летом 2018 года.

"После решения суда правительство будет обязано пересчитать весь госбюджет Украины на текущий год", - отметил Батрин, уточнив, что иск подавался относительно госбюджета именно на 2019 год.

"Признать противоправными действия кабинета министров по разработке и одобрению проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2019 год" с нарушением порядка установления в законопроекте размера прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий и без обоснования расчета стоимостной величины прожиточного минимума на соответствующий бюджетный период", - сказано в решении суда.

Если требование суда будет выполнено в полном объеме, размер прожиточного минимума может быть даже выше того, который сейчас называют "реальным", то есть выше 4500 гривен ($180). В бюджете на 2019 год прожиточный минимум заложен с 1 января на уровне 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен ($80). В 2020 году прожиточный минимум составит с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен ($87).

Несколько предыдущих решений судов, требовавших считать прожиточный минимум правильно, правительство оставляло без внимания. Некоторые эксперты высказывают сомнения относительно того, что вердикт суда и сейчас будет выполнен.

"К сожалению, у нас есть норма о том, что бюджет должен быть выполнен только в пределах реальных средств. То есть можно принимать любые законы, выносить любые постановления судов, но если денег на их выполнение в бюджете нет, то бюджет выполняется в пределах существующей росписи. Правительство просто не будет выполнять решение судов. А механизмов, чтобы заставить правительство соблюдать Конституцию и формировать бюджет как для социального государства, - таких механизмов у нас нет", - отметил финансовый аналитик Алексей Кущ.

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