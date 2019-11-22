Паром между Приморьем и южнокорейской провинцией Кангвон планируется запустить в мае

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Открыть паромное сообщение между Приморским краем и южнокорейской провинцией Кангвон планируется в мае 2020 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья по итогам встречи директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова с представителями администрации провинции.

На Саммите губернаторов стран Северо-Восточной Азии губернатор Приморского края и руководитель провинции Кангвон выдвинули предложение по открытию совместной паромной линии. Эту идею поддержало руководство двух стран, о чем на третьем Восточном экономическом форуме (2017 год) заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Надеемся, что в начале следующего года, ориентировочно в мае, после окончания всех подготовительных работ, паром будет запущен", - передает пресс-служба слова начальника отдела морских перевозок администрации провинции Кангвон Ким Бёнг Ги.

Стороны также обсудили технические особенности судна, возможности его захода в порты Славянки и Владивостока.

Это будет уже вторая паромная линия, связывающая Приморье с портами Республики Корея. Паромная линия Владивосток - Донхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония) была открыта девять лет назад. Паром курсирует раз в неделю, он способен перевозить до 500 туристов и 130 автомобилей.