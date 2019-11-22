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"Ведомости": ФАС пересчитала индексацию тарифов на ж/д грузоперевозки в меньшую сторону

В антимонопольной службе рассчитывают, что благодаря более медленному росту тарифов до 2025 года грузоотправители сэкономят 41 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересчитала в меньшую сторону индексацию тарифов на грузоперевозки по железной дороге, сообщает газета "Ведомости".

В следующем году индексация составит 3,5% (против 3,6%), в 2021 году - 3,7% (против 3,9%), в 2022 году - 3,6% (против 3,8%), в 2023 году - 3,8% (против 3,9%). В 2024 и 2025 годах - по 3,9%.

В публикации отмечается, что служба направит в Минюст приказ об этом для регистрации.

Согласно расчетам ФАС общего эффекта от более медленного роста тарифов до 2025 года, индексация будет меньше на 2,7%, грузоотправители сэкономят 41 млрд рублей.

В службе отмечают, что причиной корректировки стало снижение инфляции, к которой привязана формула расчета долгосрочных тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Будет ли РЖД пересматривать планы в программе долгосрочного развития компании из-за иной индексации тарифов, представитель монополии газете не ответил.

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