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"Колмар" построит для своих работников жилой квартал в городе Нерюнгри

За три года планируется построить 20 жилых домов

НЕРЮНГРИ, 22 ноября. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар", которая является якорным резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", построит жилищный массив из 20 домов в городе Нерюнгри. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор компании Артем Левин.

"Мы покупаем квартиры в Нерюнгри для своих сотрудников, приобрели уже 60 квартир. Однако покупать становится все сложнее. Поэтому летом встал вопрос по созданию своего жилищного массива. Мы оформили землю в городе. В следующем году мы построим 5-6 домов", - сказал Левин.

Он уточнил, что к фундаментным работам по этим объектам компания приступит в феврале-марте, дома сдадут в ноябре. Всего за следующие три года компания планирует построить в квартале 20 жилых домов. "Мы заключили соглашение с Газпромбанком по совместному финансированию проекта. Земля получена, квартал "Р" планировалось построить еще в 1980-е годы, там подведены необходимые коммуникации. Квартиры мы будем распределять и в качестве служебного жилья с последующей возможностью выкупа в рассрочку или в ипотеку", - добавил гендиректор компании.

По его словам, планировщиком проекта выступил подрядчик из Нижнего Новгорода. Ему предприсано создать в квартале необходимую транспортную, социальную, рекреационную и медицинскую инфраструктуру.

По данным Министерства ЖКХ, жилой фонд Нерюнгри в настоящее время насчитывает 556 многоквартирных домов. Основную часть из них построили в 1970-1990-х годах. За период с 2000 года в Нерюнгри построили 11 многоквартирных домов.

ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе создана в декабре 2016 года. Основной ее специализацией определили добычу и переработку коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Статус резидентов ТОР присвоили 15 инвесторам, якорным резидентом является "Колмар". Компания владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами, ее балансовые запасы превышают 1 млрд т угля.

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