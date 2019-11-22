В Китае заявили о готовности объединить усилия с США для преодоления глобальных вызовов

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в стабильном сотрудничестве с Соединенными Штатами и готовы объединить усилия с Вашингтоном для преодоления глобальных вызовов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.

"Мы заинтересованы в отсутствии конфликтов и противостояния при построении отношений с США, в том, чтобы они развивались на принципах взаимного уважения и учитывали обоюдные интересы, - приводит слова Ван И сайт МИД Китая. - Мы стремимся к тому, чтобы диалог, сотрудничество и стабильность лежали в основе китайско-американских контактов, чтобы мы объединенными усилиями отвечали на глобальные вызовы".

Министр подчеркнул, что Вашингтон должен как можно скорее отказаться от внешнеполитических методов времен холодной войны, ради гармоничного формирования дружественных отношений с Пекином. "В последнее время отдельные ключевые политические фигуры в Соединенных Штатах ведут интриги, чтобы очернить КНР и нанести по ней удар. Они даже предпринимают попытки "разжечь огонь" в глобальных масштабах, стремясь изменить курс развития наших двусторонних связей, подтолкнуть нас к противоборству", - подчеркнул он.

Министр отметил, что подобные выпады отдельных представителей американской стороны не принесут какой-либо выгоды ни США, ни Китаю.