{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Китае заявили о готовности объединить усилия с США для преодоления глобальных вызовов

Министр иностранных дел КНР Ван И призвал Вашингтон отказаться от внешнеполитических методов времен холодной войны для формирования дружественных отношений с Пекином

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в стабильном сотрудничестве с Соединенными Штатами и готовы объединить усилия с Вашингтоном для преодоления глобальных вызовов. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.

"Мы заинтересованы в отсутствии конфликтов и противостояния при построении отношений с США, в том, чтобы они развивались на принципах взаимного уважения и учитывали обоюдные интересы, - приводит слова Ван И сайт МИД Китая. - Мы стремимся к тому, чтобы диалог, сотрудничество и стабильность лежали в основе китайско-американских контактов, чтобы мы объединенными усилиями отвечали на глобальные вызовы".

Министр подчеркнул, что Вашингтон должен как можно скорее отказаться от внешнеполитических методов времен холодной войны, ради гармоничного формирования дружественных отношений с Пекином. "В последнее время отдельные ключевые политические фигуры в Соединенных Штатах ведут интриги, чтобы очернить КНР и нанести по ней удар. Они даже предпринимают попытки "разжечь огонь" в глобальных масштабах, стремясь изменить курс развития наших двусторонних связей, подтолкнуть нас к противоборству", - подчеркнул он.

Министр отметил, что подобные выпады отдельных представителей американской стороны не принесут какой-либо выгоды ни США, ни Китаю.

Теги
СШАКитайВан ИКиссинджер, Генри Альфред
Реклама на ТАСС
Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 10,4%
Пассажиропоток увеличился до 51,9 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС