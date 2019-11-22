Генпрокуратура проведет проверки соблюдения прав предпринимателей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России планирует провести масштабные проверки соблюдения прав предпринимателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры по итогам личного приема генпрокурора Юрия Чайки предпринимателей Уральского федерального округа - представителей малого и среднего бизнеса в Екатеринбурге.

"Генеральной прокуратурой по всей стране запланированы масштабные проверки соблюдения прав бизнесменов. Генпрокурор выразил уверенность в том, что правильно проводить проверки во взаимодействии с предпринимательским сообществом, его общественными объединениями", - сказали в пресс-службе.

Чайка напомнил, что национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено объявить 2020 год Годом предпринимательства.