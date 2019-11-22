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Профильный комитет СФ поддержал закон о предустановке российского софта на смартфоны

Закон вступит в силу в июле 2020 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике на заседании в пятницу принял решение рекомендовать палате одобрить закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

"При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использовать отдельные виды технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень отдельных видов указанных технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядок их предварительной установки определяются правительством РФ", - говорится в тексте документа.

Согласно пояснительной записке, закон определяет, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV.

Правительство РФ поддержало документ. Принятие этого закона "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий", говорится в официальном отзыве правительства на проект закона.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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Россия
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