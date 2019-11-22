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Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромы между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено. Паромы будут ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, сообщила в пятницу директор автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталья Серова.

"Получила сейчас подтверждение, что у нас запущен паром Зонгулдак - Керчь, раз в неделю регулярные поставки. Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", - сказала она на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Теги
ТурцияРоссияКрым
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