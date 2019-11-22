Компания "Газпром газораспределение" продала 3,59% акций "Газпрома"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Компания "Газпром газораспределение" завершила продажу 850,59 млн акций (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций "Газпрома". По результатам сделки доля акций холдинга в свободном обращении (free float) выросла до 49,61% от уставного капитала. Об этом говорится в сообщении компании.

"Цена размещения составила 220 рублей 72 копейки за одну акцию. Проданные акции составляют 3,59% голосующих акций ПАО "Газпром". После завершения размещения доля акций ПАО "Газпром" в свободном обращении составляет 49,61% от уставного капитала", - говорится в сообщении.

Пакет в 3,59% был продан одному покупателю. С учетом стоимости одной акции при размещении в 220,72 рубля, ценные бумаги "Газпрома" были проданы за примерно 187,7 млрд рублей.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июне говорил, что холдинг рассматривает различные варианты монетизации квазиказначейского пакета акций в 6,64%. Предыдущий пакет в 2,93% был продан дочерними компаниями "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited - в конце июля. Продажа осуществилась в рамках одной заявки на Московской бирже по цене 200,5 рубля за акцию. Таким образом, за весь пакет было выручено около 139 млрд рублей. После завершения размещения free float "Газпрома", по оценке компании, увеличился до 46,02% от уставного капитала.

Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.