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Минтранс обсудит с гендиректором "Победы" проблему повреждения шасси

По информации РБК, Андрей Калмыков назвал неэффективными текущие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос от посторонних предметов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ обсудит с генеральным директором авиакомпании "Победа" Андреем Калмыковым качество осмотра взлетно-посадочных полос и проблему повреждения шасси, сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

По информации РБК, "Победа" в своем письме Дитриху раскритиковала качество осмотра и очистку взлетно-посадочных полос (ВПП) сотрудниками Внуково, Пулково и других российских аэропортов, и заявила, что в этом причина многочисленных повреждений шасси самолетов при посадке, которые могут привести к авариям.

В частности, Калмыков назвал неэффективными текущие подходы к осмотру и очистке ВПП от посторонних предметов. По его словам, за 2018 год шины колес самолетов "Победы" были повреждены 50 раз, а с января по октябрь 2019 года - 104 раза. Шасси получали повреждения при посадке самолетов во Внуково и Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

"Будет у меня господин Калмыков в субботу. Я ему задам все правильные вопросы по поводу того, кому он жаловался до того. А [если] серьезно - он придет и расскажет, что его тревожит конкретно, беспокоит и заботит", - сказал министр.

"У нас есть, на самом деле, странная привычка решать вопросы через средства массовой информации. Для производственных вопросов надо использовать обычные прямые каналы сообщения, а не средства массовой информации", - заключил Дитрих.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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