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Суд принял к производству иск Минобороны к Зеленодольскому судозаводу на 915,8 млн рублей

Собеседование со сторонами спора и проведение предварительного судебного заседания назначены на 20 января 2020 года

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Министерства обороны РФ к Зеленодольскому заводу им. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") о взыскании 915,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Принять исковое заявление и возбудить производство по делу", - говорится в определении суда. Суть претензий не уточняется. Собеседование со сторонами спора и проведение предварительного судебного заседания назначены на 20 января 2020 года.

Зеленодольский завод им. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году оно отметило 120-летие своей промышленной деятельности. По официальным данным предприятия, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинговой компании "Ак Барс": Зеленодольский завод им. Горького, казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".

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